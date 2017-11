Il y a quelques jours, Sia sortait son album de Noël : Everyday is Christmas. Un album léger et joyeux à l'image de l'ambiance qui règne généralement lors des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, la chanteuse australienne nous présente son premier extrait : Santa's Coming For Us et l'accompagne d'un clip mémorable ! Mémorable, car il a fait le plein de stars ! Ont répondu à l'appel de l'interprète de l'inoubliable Chandelier : Kristen Bell, la voix d'Anna dans La Reine des Neiges, Caleb McLaughlin, Lucas Sinclair de Stranger Things et pour les plus âgés : Henry Winckler, le célèbre Fonzy de Happy Days !

Le clip de Santa's Coming For Us dépeint un repas de Noël qui prend place dans les années 50. L'esthétique y est extrêmement travaillée avec une mise en scène quasi cartoonesque. Kristen Bell joue la maîtresse de maison, Dax Shephard - son mari dans la vie - son compagnon. Caleb Mclaughlin interprète lui, un de leurs enfants. Une fois n'est pas coutume, la muse de Sia, Maddie Ziegler, n'apparaît pas dans la vidéo de cette chanson de Noël qui fait également office de karaoké. Se prépare-t-elle pour le clip de Snowman, le deuxième extrait de Everyday is Christmas ? En attendant, on se délectera des images "feel good" de Santa's Coming For Us !