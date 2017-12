Sia réunie avec Maddie Ziegler, la performance de Snowman chez Ellen DeGeneres

Les fêtes de fin d'année approchent, et s'il y a bien un album indispensable à poser sous le sapin, c'est Everyday is Christmas de Sia. Composé exclusivement de chansons originales, ce projet musical marque le grand retour de la chanteuse australienne après la sortie de This Is Acting l'année dernière. Et cet album de Noël est des plus réussis ! Pour la première fois à la télévision américaine, Sia est venue chanter "Snowman", accompagnée de Maddie Ziegler, dans l'émission populaire de son amie Ellen DeGeneres.

L'esprit de Noël est définitivement présent grâce à Sia ! En plus de s'être lancée dans une trilogie de clips - dont le rigolo "Ho Ho Ho" - qui se terminera demain avec l'ultime vidéo, Sia a ramené les rubans vifs, les paquets cadeaux et Maddie Ziegler sur le plateau d'Ellen DeGeneres. Forcément, ça donne une performance artistique assez unique en son genre ! On aime les danseuses des neiges qui surgissent des paquets au moment où on s'y attendait le moins ! Croisons les doigts pour que le Père Noël nous apporte une tournée de concerts de Sia en 2018, et pourquoi pas pour chanter Everyday Is Christmas.