Sia offrira trois titres inédits pour la réédition de son album Everyday Is Christmas ! 

Vous ne savez pas quoi offrir pour Noël ? Eh bien, peut être que la réédition de l'album de Sia, Everyday Is Christmas pourrait vous convenir ! La chanteuse australienne, membre du collectif LSD, n'a pas oublié sa carrière solo. Alors qu'elle cartonne en compagnie de Diplo et Labrinth avec les titres Thunderclouds, Genius, Audio et Mountains, elle ne manque pas de rappeler que les fêtes de fin d'année approchent à grand pas.Il y a un an, elle proposait au public un album essentiellement composé de chansons de Noël. Everyday Is Christmas n'a pas vraiment rencontré un flagrant succès mais Sia ne se démoralise pas. Cette année, elle compte bien profiter de la réédition de ce dernier -sorti en début de mois, pour retenter l'expérience en intégrant trois titres inédits : Sing My Life, My Old Santa Claus et Round & Round.

Pour vous faire une petite idée, on vous laisse découvrir les trois singles, ci-dessous ! Et profitez-en, c'est bientôt Noël... enfin presque.