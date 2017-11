Sia nue, Toulouse et airbnb dans le top insolite de la semaine 

Le dimanche à 10h c'est l'heure de découvrir le meilleur des news insolites sur VirginRadio.fr ! On peut compter sur les amis de la team Virgin Tonic pour nous fournir les actualités les plus originales/truculentes/complètement bizarres chaque matin ! Cette semaine ils ont encore fait fort et ils ont été bien aidé par les astres. Le sujet le plus WTF de la semaine mais aussi le plus NSFW c’est bien évidemment cette photo postée par Sia où elle apparaît nue ! La chanteuse a publié cette photo pour ruiner les chances des paparazzis de se faire de l'argent avec des clichés volés !

A Toulouse, elle confond l'entrée d'un parking avec une bouche de métro

C'est un fail qui n'arrive finalement pas si rarement que ça. Il suffit de ne pas être très bien réveillé (probablement parce que vous n'avez pas écouter le Virgin Tonic) et BIM c'est la cata vous finissez dans le métro au lieu d'un parking !

Un voyageur airbnb repeint les murs de l'appart qu'il occupe et son hôte le rembourse !

En général, lorsque vous louez un appart sur Airbnb et que vous ne le rendez pas exactement comme vous l'avez trouvé, il y a de forte chance que votre hôte soit agacé. Alors imaginez s'il retrouve son appart agrémenter d'une gigantesque fresque murale ? Eh bien cette fois ci l'histoire ne s'est pas terminée comme on aurait pu imaginer !

Un train annulé en Belgique parce que les employés faisaient la fête

Vous vous plaignez des retards des trains et de la SNCF ? Eh bien nos amis belges manquent encore moins de toupet ! Quand les employés décident de fêter un départ en retard, le train qu'ils devaient préparer est tout simplement annulé dans le plus grand des calmes (enfin pas celui des voyageurs) !

Privé de son permis, il remercie les gendarmes avec une carte postale !

Certains savent apprendre de leurs erreurs, et cela fait plaisir à entendre ! C'est le cas de cet homme qui a tenu à remercier les gendarmes qui lui avaient confisqué son permis après une conduite en état d'ivresse....