Sia nous dévoile le titre Saved my Life, dont les bénéfices serviront à combattre le COVID-19 (AUDIO)

Les artistes n'en finissent plus de s'engager en faveur des personnes les plus démunies ou les plus exposées face au COVID-19 ! Après One World : Together at Home, l'énorme concert caritatif de Lady Gaga en présence de dizaines d'artistes du monde entier, c'est au tour de l'une des chanteuses australiennes les plus connues dans le monde de donner de sa personne : Sia. En effet, il y a quelques jours, l'artiste aux millions d'albums vendus dévoilait le titre Saved My Life, produit par Greg Kurstin et co-écrit avec Dua Lipa. Un beau geste de la part de l'interprète de Chandelier qui a chanté son nouveau morceau lors d'une soirée caritative diffusé sur le web. À noter que tous les bénéfices de la chanson seront reversés à Americares et CORE Response, deux associations de grande envergure aux États-Unis.

Dans Saved My Life, Sia aborde le fait pour une personne d'être secourue (émotionnellement) et fait ainsi un lien avec la situation actuelle et toutes les personnes qui sont dans l'urgence. De nature plutôt discrète, la chanteuse australienne fait un retour remarqué depuis la sortie de Original, un titre inscrit sur la bande-original de Dolittle. Et ce n'est pas nous qui allons nous plaindre.