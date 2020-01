Sia maman, Shakira tease le Super Bowl, Brian May en dépression... les news musique de la semaine

Si vous avez manqué l'actu musique de la semaine, pas de panique : Virgin Radio est là pour vous ! Au programme cette semaine, Sia maman, Shakira qui se confie sur sa prochaine performance au Super Bowl... bref, tout ce qu'il ne fallait pas manquer !

On commence ainsi avec la bonne nouvelle de la semaine : Sia est maman ! Lors d'un portrait consacré à Diplo, la star australienne a confié a GQ avoir adopté un petit garçon.

Sia est maman !

De son côté, Shakira est prête pour le Super Bowl ! Celle qui vient de dévoiler un nouveau single compte bien montrer le meilleur d'elle-même lors de cette performance tant attendue - on a hâte.

Shakira prépare le Super Bowl

On poursuit avec Brian May : le guitariste Queen (qui sera d'ailleurs bientôt à Paris) s'est confié sur sa dépression via les réseaux sociaux.

Enfin, on termine avec Metallica : James Hetfield fera son grand retour sur scène après sa cure (une excellente nouvelle pour les fans).

James Hetfield de retour sur scène

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicales ! En attendant, revivez la première audition à l'aveugle de la saison 9 de The Voice.