Sia : Ho Ho Ho, le nouveau clip de sa trilogie de Noël dévoilé

En cette fin d'année, Sia a fait son grand retour avec un album de Noël intitulé Everyday is Christmas, composé entièrement de chansons originales tout droit sorties de l'esprit créatif de la pop star australienne. Chez Virgin Radio, on a tellement aimé le projet, qu'il se retrouve sans surprise parmi nos 10 albums préférés de 2017. Avec l'arrivée des fêtes de Noël, Sia a bien compris que c'était maintenant ou jamais d'assurer la promo de son excellent disque. Découvrez le clip de "Ho Ho Ho" qui fait partie d'une trilogie réalisée par Lior Molcho.

Après avoir fait la connaissance d'une fillette et du monstre de Noël qu'elle chassait dans le clip de "Candy Cane Lane", on retrouve les mêmes protagonistes dans 'Ho Ho Ho'. Cette fois, le monstre des neiges s'est fait apprivoisé par la petite fille à la perruque rouge et verte, et ils se lient d'amitié tout en faisant des bêtises. Encore une jolie réalisation animée qui permet de se plonger facilement dans l'ambiance de Noël. Rendez-vous vendredi prochain pour l'ultime clip qui complètera la trilogie !