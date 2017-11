La saison de Noël est officiellement lancée ce vendredi 17 novembre avec la sortie de l'abum de Sia, Everyday is Christmas. Près de deux ans après This is Acting, l'australienne est de retour avec un huitième album studio, le premier depuis qu'elle a signé chez Atlantic Records ( Warner). Produit et co-écrit par Greg Kurstin, son collaborateur de bientôt dix ans, l'album de Sia est composé de dix chansons complètement originales. Dix comptines partagées entre ritournelle dynamique entêtante comme les délicieux Puppies Are Forever et Santa's Coming For Us, et chansons mélancoliques à l'image de Snowman ou Snowflake.

Sia a expliqué la naissance de cet album au micro de Zane Lowe (Beat 1) "Je trouvais qu'on était un peu à court de bonne musique de Noël. Il y a évidemment les classiques et tout, mais rien de nouveau, rien qui ne me fasse vraiment vibrer". Deux semaines auront suffi à Sia et son producteur pour enregistrer l'album est le résultat n'en est pas moins réussi. Difficile encore de savoir si les chansons de l'australienne ont le potentiel de devenir des classiques comme les chansons de Mariah Carey (All I Want For Christmas Is You) et Wham (Last Christmas ) mais ce qui est sûr c'est qu'on écoutera cet album pendant toutes les fêtes de fin d'année en 2017.

Puppies Are Forever

Santa Is Coming For Us

Snowflake