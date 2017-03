Sia et P!nk en featuring sur le nouveau titre "Waterfall" de Stargate

Leur nom ne vous dit peut-être pas grand chose mais aux States ce sont de vraies stars. Le duo Stargate formé par les deux producteurs et songwriters norvégiens Tor Erik Hermansen et Mikkel Eriksen basés à Los Angeles a écrit et produit pour les plus grands (Beyoncé, Rihanna, Shakira, Coldplay, Major Lazer…) et a été pas moins de 10 fois numéro 1 au Billboard Hot 100 aux USA. Les deux artistes ont su créé un son qui leur est propre, original, audacieux, qui s’inspire de l’électro, de la pop et du hip-hop. Leur dernière production en date se prénomme Waterfall et ce ne sont autres que la chanteuse australienne Sia et l’Américaine P!nk qui en assurent les vocales. Un tube annoncé ?

Sur ce titre co-écrit par Stargate, Sia, Diplo et Jr. Blender, le beat ravageur est terriblement efficace et porté par les voix surpuissantes de Sia et P!nk. Une très belle réussite qui a tout pour agiter les dancefloors du monde entier cette année ! Disponible en streaming par ici et en téléchargement par là. Et si vous êtes fans des prestations de Sia, retrouvez ses lives les plus dingues de 2016 entre Chandelier, Cheap Thrills ou encore Bird Set Free !