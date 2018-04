Sia : Elle rejoint un groupe avec Diplo !

Vous l’adorez, nous aussi, même si on ne connait pas trop son visage, c’est Sia ! La chanteuse australienne est une artiste incroyable, capable de nous faire pleurer et kiffer en même temps ! Elle est même capable de conduire 13 heures d’affilées pour venir chanter à son concert ! Vous connaissez par cœur ses titres, Chandelier, Cheap Thrills, The Greatest, des titres qui peuvent dépasser le milliard de vues sur Youtube ! Vous l’avez récemment découverte avec David Guetta pour les titres Helium ou Flames. Mais cette fois-ci, la chanteuse s’est lancée un nouveau défi !

???? @siamusic @labrinth Une publication partagée par diplo (@diplo) le 11 Mars 2018 à 11 :12 PDT

Il y a 1 mois, Diplo postait sur Instagram une photo d’une mix tape appelée LSD et dont la légende mentionnait Sia. Ce projet, c’est un projet avec Sia, Diplo et Labrinth pour un trio musical qui s’annonce explosif ! Les 3 sont amis, ils se connaissent depuis un bon moment et sont motivés pour monter un projet annexe à leur carrière ! Il se murmure que la première chanson du groupe devrait sortir d’ici quelques semaines, on s’en reparle !