Sia et David Guetta se retrouveront sur Let's Love

Pour beaucoup d'artistes, le confinement fut source d'inspiration : c'est en tout cas ce qu'il a provoqué chez David Guetta et Sia qui, pendant leur quarantaine, ont choisi de travailler de nouveau ensemble : le deux artistes préparent la sortie de Let's Love, une toute nouvelle collaboration (qui s'annonce massive). Tenez-vous prêts, le titre débarquera le 11 septembre prochain dans les charts.

Dire que leur duo fonctionne serait un euphémisme : on se souvient du succès massif de Titanium - qui a amassé plus d'un milliard de streams. Et encore, on ne parle pas de She Wolf ou de Flames, sorti plus récemment. Patience, le nouveau hit de David Guetta et de l'artiste australienne sera disponible d'ici deux semaines !