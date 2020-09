Sia & David Guetta : Écoutez un extrait de leur prochaine collaboration (AUDIO)

En 2011, Sia et David Guetta dévoilaient le titre Titanium. Devenue un tube planétaire cumulant plus de deux milliards de streams, la collaboration de ses deux artistes ne s'attendait pas à recevoir un tel accueil. Un succès resté dans les annales et qui pourrait aujourd'hui être détrôné par leur nouveau titre intitulé Let's Love. Mais cette fois-ci, c'est sur la plateforme Tik Tok que ces derniers ont lancé la promotion de leur projet. "Guetta encourage les fans à montrer les choses qu'ils aiment avec un défi unique de hashtag (#LetsLove) sur la plateforme toute la semaine". précise le DJ et producteur français dans un communiqué de presse. Une initiative qui pourrait bien attirer un nouveau public et permettre à Sia et David Guetta de réitérer leurs exploits d'il y a 9 ans. "Invitant les fans du monde entier à partager leurs histoires de positivité, d'amour et de bonheur, David a filmé ses propres messages qui encouragent les utilisateurs à participer." peut-on lire sur Billboard. Rendez-vous le 11 septembre prochain pour découvrir l'intégralité de Let's Love. On a hâte !