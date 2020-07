Sia est grand-mère à 44 ans, une tournée des Spice Girls et le retour en solo de Mike Shinoda de Linkin Park... Toutes les news musique !

Vous ne le saviez peut-être pas mais la chanteuse Sia est la mère adoptive de deux jeunes hommes. Et visiblement, le benjamin de cette belle tribu vient tout juste d'être papa : « Je suis une p***** de grand-mère ! Je sais, c'est fou. Mon plus jeune fils a eu deux bébés. Sur le moment, on peut dire que je me suis sentie horrifiée. Non en fait ça va, c'est cool ».

En janvier 2019, soit il y a plus d'un an, Vianney annonçait une pause dans sa carrière musicale avec une ultime publication sur son compte Instagram : "Je vais retrouver un peu d’ombre et de calme. Mieux regarder les gens, les moments passés trop vite. Dans nos téléphones la vie est trop petite. Et je voulais vous dire merci pour tout ce que j’ai reçu ces dernières années. J’écris tout ça le sourire aux lèvres, quand je pense à ce que l’on a connu et à ce qui viendra." Des propos touchants de la part du chanteur qui préférait alors se retirer de la vie publique quelques temps afin de se recentrer sur l'essentiel.

Seulement voilà, après une longue attente, ses fans ont enfin pu découvrir le morceau N'attendons pas. Une chanson qui devrait, bien évidemment, figurer sur le futur album du chanteur dont on ne connaît pas encore précisément la date de sortie. Autre nouvelle ? L'interprète de Je m'en vais vient de faire une discrète annonce sur Twitter. En effet, en légende d'un cliché où il est à la guitare en studio, le jeune homme écrit : "Mon petit grand-père. 3 ans. Cette chanson sera la tienne". Des propos qui laissent présager un morceau en hommage à l'aïeul de l'artiste. Il faudra toutefois s'armer de patience pour découvrir ce projet qui s'annonce déjà très émouvant.

Il semblerait que la crise sanitaire et le confinement aient été très bénéfiques pour Mike Shinoda. En effet, ce dernier aurait passé une grande partie de son temps libre à créer de la musique et des arts visuels sur le site de streaming Twitch. Et à en croire plusieurs médias spécialisés, il aurait utilisé les réactions des fans pour créer un album entier qui sera intitulé Dropped Frames, Vol. 1.

"Quand je commence (à créer), j’ai généralement très peu d’idées de là où ça va me mener. Ce qui en ressort au final est le produit des suggestions des téléspectateurs, de mes idées du moment et de l’inexplicable magie qui flotte entre les deux." admet le chanteur de Linkin Park qui devrait dévoiler son projet le 10 juillet prochain. En attendant, il faudra se contenter des trois premiers titres déjà disponibles. On vous laisse découvrir Osiris, Open Door et Super Galaxtica ci-dessous.

Vous ne le savez peut-être pas mais, bientôt, les Spice Girls fêteront leurs 25 ans. Et selon le média The Sun, ce serait l'occasion parfaite pour le groupe de repartir en tournée (sans Victoria Beckham). Petit bonus, celles qui ont signé Wannabe pourraient même être à l'affiche d'un film. Selon une source proche de Mel C, l'année 2021 « va être une année énorme et les filles sont très impatientes » : « Après tous les problèmes liés au coronavirus, il y a vraiment quelque chose à espérer et elles veulent marquer 2021 avec une tournée. Elles approchent la cinquantaine donc elles veulent se produire sur scène tandis qu'elles ont toujours fière allure sur scène ».

En 2019, les Spice Girls s'étaient déjà offert un tour des stades britanniques, réunissant près de 700.000 fans pour un total de 78 millions de recettes. Alors qu'elle ne se sont pas produites en France depuis près de 22 ans (oui, déjà), ce serait le bon moment pour espérer un passage - ne serait-ce que dans la capitale ! Patience, pour l'heure, rien n'est confirmé...

La crise sanitaire et le confinement l'avaient obligé à repousser la sortie de son nouvel album ! Un léger contre-temps qui n'aura pas eu d'impact négatif sur les ventes puisque Loïc Nottet vient d'annoncer que Sillygomania venait d'être certifié Disque d'or en Belgique, son pays natal. En effet, c'est directement depuis ses réseaux sociaux que le jeune homme découvert du grand public français grâce à son passage dans Danse avec les Stars aura annoncé cette belle nouvelle. "Énorme remerciement à toute mon équipe ! On continue comme caaaa ???????? ???? !! Pfiouuuu c’est si beau !! Love u guys ! Kusjesss !!" écrit l'interprète de Million Eyes.

Alors qu'il devrait bientôt partir en tournée en Belgique, en France et ailleurs, Loïc Nottet en a également profité pour annoncer que son concert à Bruxelles au sein de la salle Forest National (plus de 8000 places) le 8 mai prochain était déjà complet. Une véritable consécration pour ce véritable bourreau de travail qui enchaîne les projets et les idées depuis plusieurs années. Confiné chez lui durant près de trois mois, le jeune homme nous avait d'ailleurs accordé une interview de plusieurs minutes dans laquelle il se confiait sur son processus de travail et ses projets à venir. Une vidéo à voir ci-dessous.