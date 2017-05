Les bande-originales, c'est un terrain que Sia connaît bien. La chanteuse a déjà prêté sa voix à des projets tels que Le Monde De Dory, San Andreas ou encore Annie. La chanteuse Australienne varie aussi bien les genres que les univers et cette fois, on la retrouve pour la bande originale de Wonder Woman. Pour To Be Human, elle s'est associée à Labyrinth - une collaboration qui fait autant d'effet que le film lorsqu'il sortira. La preuve !

Côté paroles, le morceau correspond parfaitement à l'univers du film : rappelons que Wonder Woman est une femme dotée de super pouvoirs qui parvient tout de même à garder sa place dans la société "normale" - si l'on peut dire. Cette hymne est parfaite pour illustrer le combat de l'héroïne et une fois de plus, Sia nous gratifie de sa voix maîtrisée. Associée à Labyrinth, elle nous prouve qu'elle peut s'attaquer à n'importe quel défi : rien ne lui fait peur ! Récemment, on l'a vue au Muppet Show : preuve de son éclectisme et de sa créativité.