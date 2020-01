Sia dévoile le titre Original, extrait du Film Le voyage du Dr Dolittle (AUDIO)

L'année 2019 s'annonçait plutôt calme pour Sia ! Alors que son album LSD en collaboration avec Labrinth et Diplo n'a pas rencontré le succès escompté, c'est un de ses vieux tubes qui a été remis sur le devant de la scène : Unstoppable. Extrait de son album This Is Acting, sorti en 2016, le morceau a été utilisé par la marque Lancôme pour sa dernière campagne de pub. Une aubaine qui a permis à la chanteuse de se hisser en tête des charts et de signer un nouveau hit. Boostée par ce triomphe inattendu, l'interprète de Chandelier s'est donc lancée dans un nouveau projet en rapport avec le cinéma...

En effet, Sia vient de signer le titre Original, extrait de la bande-originale du film Le Voyage du Dr Dolittle qui sortira dans nos salles le 5 février prochain. Adaptation des romans de Hugh Lofting, le film mettra en scène Robert Downey Jr. dans le rôle principal. On retrouvera donc un titre de Sia fédérateur et présent dans le générique de fin. Aucun doute que la chanteuse australienne signe son prochain succès avec ce titre. On l'écoute !