Sia dévoile le clip de Candy Cane Lane, Noël arrive avant l'heure

Noël approche à grands pas ! La neige est tombée dans plusieurs parties de la France, le mois de décembre a débuté, les illuminations sont installées... Pas de doutes : le jour de Noël est bientôt là. Et comme chaque année, plusieurs artistes proposent leur version de la fête la plus célébrée au monde. En 2017, c'est Sia qui a donné de sa personne avec Everyday is Christmas, un excellent album de Noël qui se trouve être aussi indispensable qu'addictif, composé à 100% de chansons originales. Pour nous mettre dans l'ambiance, la pop star australienne vient de dévoiler le clip de "Candy Cane Lane", qui devrait plaire aux petits et aux grands.

Après avoir réuni un casting all-star dans le clip de "Santa's Coming For Us", le premier extrait officiel de l'album, Sia a opté pour l'originalité avec "Candy Cane Lane". Sans surprise, la chanteuse à la voix exceptionnelle n'apparaît pas dans cette vidéo animée que l'on doit à son ami Lior Molcho. Dans "Candy Cane Lane", on retrouve une petite fille (à la perruque rouge et verte comme celle que porte Maddie Ziegler sur la pochette de Everyday is Christmas) jouant avec son chien devant sa maison, jusqu'à ce qu'elle aperçoive une sorte de monstre des neiges qui joue des tours aux habitants de son quartier. Un joli clip animé, parfait pour s'imprégner de la magie de Noël !