Sia : Découvrez le titre Courage to Change, extrait de son premier film (AUDIO)

Ces derniers mois n'auront pas été de tout repos pour Sia ! Après avoir dévoilé les titre Together, qu'elle avait également interprété pour le Tonight Show de Jimmy Fallon pendant le confinement, la chanteuse australienne vient tout juste de dévoiler Courage to Change. Un morceau qui s'inscrit dans la bande-originale de son futur film Music et rejoint ainsi son premier titre. "C'était bien plus dur que ce que j'avais imaginé, mais je suis fière de n'avoir rien su là-dessus, parce que je ne l'aurais jamais fait si j'avais su à l'avance à quel point c'était difficile (...) J'ai réalisé tous mes clips depuis "Chandelier", mais j'étais avec Daniel [Askill]. Mais le film, je l'ai fait toute seule. J'avais peur mais je suis fière de ce que j'ai fait. Parce que je me suis rendue compte que j'étais douée pour ça (...) Le montage m'a pratiquement tuée et je ne blague pas quand je dit que j'ai passé pratiquement trois années dans mon lit. Je pense que ça m'a rendu malade"confiait-elle récemment. Un véritable rêve pour l'interprète de Unstoppable qui nous prouve, une fois de plus, toute l'étendue de son talent.

Alors qu'elle vient tout juste de dévoiler le titre Let's Love, aux côtés de David Guetta, Sia planche actuellement sur la sortie de son film. Même si aucune date officielle n'a été dévoilée pour le moment, le long-métrage sera accompagné d'une bande-son de 10 chansons (dont Together et Courage to Change). Un énorme projet et un investissement totalement dingue pour l'artiste qui en profitait pour se confier sur ce sujet : "Je pense qu'il s'agit définitivement de la chose la plus belle et la plus difficile que j'ai faite de ma vie. J'ai commencé à écrire ce scénario il y a huit ans et il va enfin prendre vie ! J'ai essayé de faire un film qui ne se situe dans aucune ville ni aucune époque, pour qu'il ne vieillisse pas. Parce que je me connais et parfois je vais écrire une chanson que je ne vais pas sortir pendant des années. Une bonne chanson ne vieillit pas, mais sa production si." Il n'en fallait pas plus pour attiser la curiosité des nombreux fans de Sia... On à hâte !