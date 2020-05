Sia : Découvrez le clip de Together (VIDEO)

Si vous vous sentez déprimé ou simplement un petit peu raplapla, nous avons un excellent conseil pour vous : regardez le clip Together de Sia ! Dévoilé il y a seulement quelques jours, ce projet marque les prémices du film de l'artiste australienne : "C'est le premier single du prochain album de Sia et du film Music. Sia a écrit + réalisé le film, et a écrit 10 chansons originales pour celui-ci. Le film met en scène Kate Hudson, Leslie Odom Jr, Maddie Ziegler et bien d'autres." Un véritable rêve qui devient donc réalité pour l'interprète de Unstoppable, dans lequel nous retrouvons avec un immense plaisir la petite Maddie Ziegler. Déguisée en émoji, la jeune fille est accompagnée d'autres personnages hauts en couleurs, qui dansent tous dans un pièce avec pour fond un arc-en-ciel. Un monde joyeux et sans problème comme aime souvent nous montrer Sia. On vous laisse jeter un coup d'oeil au clip Together !