Sia : Découvrez le clip de Hey Boy, en duo avec Burna Boy (VIDEO)

Il y a quelques semaines, la chanteuse annonçait brièvement qu'elle comptait mettre fin à sa carrière après la sortie de son film, Music, dont la sortie a été retardée en raison de la crise sanitaire. Un véritable crève-coeur pour les fans de Sia même si cette dernière a affirmé qu'elle continuerait de sortir des sons. En revanche, pour ce qui est des albums et des tournées, l'artiste semble vouloir tourner la page. Actuellement en écoute sur les ondes du monde entier (et de Virgin Radio), son tube Let's Love, aux côtés de David Guetta, sera désormais accompagné d'un nouveau single inédit : Hey Boy, en duo avec Burna Boy, le roi de l'afrofusion. Seule différence, ce morceau apparaîtra dans l'album Music - Songs From and Inspired by The Motion Picture, annoncé comme la bande-originale du long-métrage réalisé par la chanteuse australienne. Une grande première pour elle.

Portée par son désir de mettre en avant les difficultés de l'autisme, Sia s'est récemment confrontée aux critiques de nombreuses personnes concernant son choix de casting. En effet, certains auraient préféré que la chanteuse embauche une actrice autiste pour jouer un tel rôle plutôt que sa muse Maddie Ziegler. Visiblement très touchée par ce bad buzz, la chanteuse s'était alors brièvement justifiée avant de se confondre en excuses. Un mauvais départ qui n'empêchera pas la sortie du film, prévue dès la réouverture des salles de cinéma en France. Comme le précise un récent communiqué de presse envoyé aux radios de l'Hexagone, ce projet sera l'occasion de "mettre en exergue sa musique pop et émotionnelle". Mais en attendant, c'est avec le clip animé de Hey Boy qu'il faudra patienter...