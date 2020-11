Sia : Découvrez le clip animé de Snowman (VIDEO)

Ces derniers mois n'auront pas été de tout repos pour Sia ! Après avoir dévoilé les titre Together, qu'elle avait également interprété pour le Tonight Show de Jimmy Fallon pendant le premier confinement, la chanteuse australienne avait récemment dévoilé Courage to Change. Un morceau qui s'inscrit dans la bande-originale de son futur film Music et rejoint ainsi son premier titre. Et ce n'est pas fini.

En véritable bourreau de travail, Sia vient tout juste de dévoiler le projet vidéo de Snowman. Un clip vidéo qui sent bon Noël et qui arrive donc au même moment que I Need You Christmas des Jonas Brothers, Liam Payne et Dixie D’Amelio avec Naughty List ou encore Mariah Carey qui a déclaré la saison des fêtes de fin d'année ouverte ! Devenu assez populaire sur la plateforme Tik Tok, le morceau Snowman bénéficie désormais de son clip. Un projet original imaginé par Lior Molcho et qui met en image l'histoire de deux bonhommes de neige en pâte à modeler. Follement amoureux, les deux personnages vont voir leur amour mis en danger par l'arrivée de l'été et, par conséquent, la fonte des neiges. Va alors rentrer en jeu le petit personnage de Sia, qui va tout faire pour les sauver. Une histoire qui se veut touchante mais joyeuse. On vous laisse juger par vous-même !