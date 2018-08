Sia, compositrice sur Vox Lux, le nouveau film musical avec Natalie Portman

La chanteuse australienne rejoint l'icone pop des années 60, Scott Walker, pour intégrer la team qui composera les morceaux du film Vox Lux dont Natalie Portman sera l’héroïne.

Sia est une valeur sûre et Brady Corbet le sait. C'est pourquoi il a choisit Sia pour écrire les chansons présentes dans Vox Lux, qu'il réalise. Le speech est assez commun. L'intrigue se concentrera sur Céleste (Natalie Portman), star de la pop sur une période de quinze ans. De son accès au sommet à sa déchéance. Pour l'occasion, Sia et Walker se joignent aux forces pour concocter une bande-originale spécialement écrites pour Vox Lux. Une collaboration qui a bien failli ne jamais exister puisque les rumeurs annonçaient la chanteuse et compositrice britannique Mica Levi, sur le projet. Visiblement, on ne perd pas au change ! Sia n'a plus besoin de prouver son talent. On sait d'ores et déjà que les morceaux seront de taille.

Un nouveau projet pour l'interprète de Chandelier qui fait suite à son travail avec LSD, le groupe formé avec Diplo et Labrynth et dont le récent titre à l'accent électro, Thunderclouds connait un fin succès. Le teaser du clip est à découvrir, ci-dessous.