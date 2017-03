Les rumeurs qui voudraient que Sia soit sur le point d'abandonner sa perruque pourrait bien se confirmer suite à sa prestation chez les Muppets. Ce week-end, la chanteuse australienne s'est prêté au jeu de la célèbre émission américaine pour enfants, à visage découvert, en interprétant un titre spécialement écrit pour l'occasion. Et quel titre ! S for Songs, destinée à apprendre la lettre S aux plus jeunes, raconte combien l'auteure-compositrice-interprète aime les chansons et "qu'elle ne sait pas ce qu'elle ferait sans elles. Elle aime tellement les chansons qu'elle veut leur chanter une chanson". Et de s'exécuter...

Comme à son habitude, Sia s'est présentée à l'écran avec un nez rouge de clown et sa célèbre perruque mais, une fois n'est pas coutume, celle-ci ne lui cachait pas la moitié du visage. En outre, comme un joli clin d'oeil à sa signature capillaire, toutes les Muppets - qui endossaient le rôle de choristes -arboraient, elles aussi, la même perruque. Si S for Songs présente un rythme plutôt entraînant, elle est à mille lieux du featuring que Sia a fait aux côtés de P ! nk sur le Waterfall de Stargate. Comme quoi, la chanteuse sait parfaitement s'adapter à son public !