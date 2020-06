Sia chante Together pour le Tonight Show accompagnée de Maddie Ziegler (VIDEO)

Après Benee et son titre Supalonely, dont nous vous avions parlé il y a quelques jours, c'est au tour de Sia et de sa danseuse Maddie Ziegler de se dévoiler dans une prestation pour le Tonight Show de Jimmy Fallon. Invitées par l'animateur américain, les deux artistes ont interprété le titre Together. Alors qu'elle devrait sortir son film, Music, dans les prochains mois, la chanteuse australienne assure actuellement la promotion de son long-métrage depuis chez elle. Comme à son habitude, cette dernière a préféré se focaliser sur le chant et laisser sa petite protégée faire le show en dansant et en faisant toutes les bêtises possibles et inimaginables. Un extrait drôle qui respire la bonne humeur.

Visiblement très enthousiaste à l'idée de dévoiler son film, Sia n'a pas hésité à se confier sur ce nouveau projet depuis plusieurs semaines : "Je pense qu'il s'agit définitivement de la chose la plus belle et la plus difficile que j'ai faite de ma vie. J'ai commencé à écrire ce scénario il y a huit ans et il va enfin prendre vie ! J'ai essayé de faire un film qui ne se situe dans aucune ville ni aucune époque, pour qu'il ne vieillisse pas. Parce que je me connais et parfois je vais écrire une chanson que je ne vais pas sortir pendant des années. Une bonne chanson ne vieillit pas, mais sa production si." précise la chanteuse lors d'une interview. Un projet que l'on devrait retrouver sur nos écrans d'ici quelques mois.