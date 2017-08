C'est le genre d'annonce qui fait plaisir ! On n'avait plus de nouvelles de Sia depuis la sortie de son duo "To Be Human" avec Labrinth pour la bande originale de Wonder Woman et pourtant aujourd'hui la chanteuse australienne est au centre de toutes les attentions. Pourquoi cela ? Dans un communiqué officiel, on apprend que Sia vient de quitter RCA Records pour rejoindre le label Atlantic Records. Et ce n'est pas tout : un nouvel album est à prévoir pour la fin d'année 2017. À quoi peuvent s'attendre les fans ? Il s'agira d'un disque composé entièrement de chansons de Noël composées par l'artiste et son producteur-ami Greg Kurstin. On a hâte de pouvoir entendre ça !

Comme Sia l'a encore prouvé avec le single "Waterfall" en featuring avec Pink et Stargate, la pop star n'a rien perdu de ses talents d'écriture et de composition depuis qu'elle a signé le tube planétaire "Chandelier". On imagine donc que cet album de Noël sera truffé de bijoux pop aux couleurs de l'hiver ! En rejoignant le label Atlantic Records, Sia fait le même choix que d'autres artistes tout aussi célèbres comme Kelly Clarkson (qui a fait le même transfert qu'elle), Charli XCX, Ed Sheeran et Bruno Mars qui continuent de cartonner avec leurs albums respectifs, Charlie Puth, Coldplay, Janelle Monae, Wiz Khalifa, Rita Ora et plein d'autres. On lui souhaite tout le meilleur dans cette nouvelle aventure !