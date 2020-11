Sia au coeur de la polémique avec son film Music !

Il y a quelques jours, Sia révélait enfin la bande-annonce de Music, son premier film ! Retardée en raison de la crise du coronavirus, la sortie de ce long-métrage devrait finalement se dérouler au mois de février prochain. Un véritable rêve qui devient réalité pour l'interprète de Unstoppable et dans lequel nous devrions retrouver la petite Maddie Ziegler ainsi que Kate Hudson et Leslie Odom Jr. La célèbre actrice américaine interprètera le rôle de Zu, une personnalité instable qui apprend qu'elle doit prendre en charge, avec beaucoup de difficultés, Music, sa demi-soeur autiste. Finalement, il s'avère que les deux soeurs vont réussir à nouer un lien grâce au pouvoir de la musique...

Seulement voilà, il semblerait que le choix de casting de Sia ne plaise pas aux internautes ! Au coeur d'une polémique depuis plusieurs jours, la chanteuse est désormais priée d'annuler la sortie de son film. Pourquoi ? Car elle n'aurait pas choisi une actrice autiste pour interpréter le rôle d'une jeune fille ayant ce trouble à l'écran. En effet, initiée par Hannah Marshall, qui se définit elle-même comme autiste, la pétition précise que le choix de Maddie Ziegler par la réalisatrice n'est pas judicieux : "En tant que personne autiste, je demande à ce que ce film soit annulé. C'est extrêmement offensif envers moi-même et les personnes autistes. Sia n'a montré aucun remords pour sa trahison inexacte et blessante pour la communauté". Des mots très forts qui ont énormément blessé l'artiste australienne qui avait tenté, en vain, de répondre à quelques internautes virulents sur les réseaux sociaux. Depuis, cette dernière reste muette. Quant au film, rien a été précisé de manière officielle sur une sortie confirmée ou non.