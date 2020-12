Sia au coeur d'une polémique, Dua Lipa bat les records avec Studio 2054 et Eddy de Pretto annonce une nouvelle tournée... Toutes les news musique !

Il y a quelques jours, Sia révélait enfin la bande-annonce de Music, son premier film ! Retardée en raison de la crise du coronavirus, la sortie de ce long-métrage devrait finalement se dérouler au mois de février prochain. Un véritable rêve qui devient réalité pour l'interprète de Unstoppable et dans lequel nous devrions retrouver la petite Maddie Ziegler ainsi que Kate Hudson et Leslie Odom Jr. La célèbre actrice américaine interprètera le rôle de Zu, une personnalité instable qui apprend qu'elle doit prendre en charge, avec beaucoup de difficultés, Music, sa demi-soeur autiste. Finalement, il s'avère que les deux soeurs vont réussir à nouer un lien grâce au pouvoir de la musique...

Seulement voilà, il semblerait que le choix de casting de Sia ne plaise pas aux internautes ! Au coeur d'une polémique depuis plusieurs jours, la chanteuse est désormais priée d'annuler la sortie de son film. Pourquoi ? Car elle n'aurait pas choisi une actrice autiste pour interpréter le rôle d'une jeune fille ayant ce trouble à l'écran. En effet, initiée par Hannah Marshall, qui se définit elle-même comme autiste, la pétition précise que le choix de Maddie Ziegler par la réalisatrice n'est pas judicieux : "En tant que personne autiste, je demande à ce que ce film soit annulé. C'est extrêmement offensif envers moi-même et les personnes autistes. Sia n'a montré aucun remords pour sa trahison inexacte et blessante pour la communauté". Des mots très forts qui ont énormément blessé l'artiste australienne qui avait tenté, en vain, de répondre à quelques internautes virulents sur les réseaux sociaux. Depuis, cette dernière reste muette. Quant au film, rien a été précisé de manière officielle sur une sortie confirmée ou non.

Le 27 décembre dernier, vous étiez plusieurs millions à attendre avec impatience le concert virtuel de Dua Lipa ! Annoncé depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, le show aura tenu toutes ses promesses. Et plus encore. Avec une mise en scène travaillée, une esthétique aux petits oignons et des invités de prestige, tout était mis en place pour émerveiller les internautes. Avec un prix d'entrée à, en moyenne, 10,99 euros, attirer les gens à regarder un concert depuis leur salon ne semblait pourtant pas gagner d'avance. Poussée par l'immense succès de son album, Future Nostalgia, et son travail acharné, la chanteuse britannique réussit un véritable exploit en cumulant près de 5 millions de vues pour son Studio 2054. Des chiffres records, comme le souligne NME, que l'artiste doit en grande partie aux 1,9 millions de connexions en Chine ainsi qu'aux 95 000 en Inde, soit près de deux millions de tickets vendus rien que pour ces deux pays d'Asie.

"J'ai l'IMMENSE plaisir de vous annoncer que Studio 2054 a été vu par plus de 5 MILLIONS de téléspectateurs dans le monde entier vendredi soir ! - Merci beaucoup à tout le monde d'être à l'écoute !!!" écrit Dua Lipa en légende de sa dernière publication Instagram, dans laquelle elle partage quelques moments de son concert événement. Et comme le précise Ben Mawson de TaP music, la société de management qui gère la carrière de la chanteuse, ces chiffres seraient probablement sous-évalués : "Nous estimons que plus de 5 millions de personnes se sont connectées en se basant sur le principe qu'une personne se cachait derrière une connexion, mais le véritable chiffre est sans doute plus proche de huit ou neuf millions de spectateurs. Je pense que beaucoup de familles ont regardé le concert ensemble". Une véritable prouesse que Dua Lipa n'aurait probablement pas pu égaler en faisant une tournée mondiale. Quant à savoir si ce nouveau moyen d'offrir des performances peut devenir une habitude pérenne, il faudra s'armer d'encore un peu de patience pour le découvrir !

"Mes amours, nous repartons pour une seconde histoire ! Celle-ci sera vaccinée et nous pourrons à nouveau nous choper à dix milles aux Zéniths ! Je vous le jure ????????" écrit avec émotion Eddy de Pretto dans sa dernière publication Instagram. Révélé en 2018 avec son album Cure, écoulé à ce jour à plus de 300 000 exemplaires, l'artiste aux multiples talents serait donc bel et bien de retour pour une grande tournée des Zéniths. De Paris à Amiens en passant par Marseille, Rennes, Lyon et Bruxelles, ce dernier vient donc d'annoncer dix-sept concerts entre octobre 2021 et février 2022. Une très bonne nouvelle pour ses fans qui attendent avec impatience l'arrivée d'un deuxième album. Et justement, il semblerait que le Kid prépare une jolie surprise pour les "abonné.es @spotifyfrance"... Quant à savoir s'il s'agit d'un titre inédit, d'une reprise ou même d'un album, il faudra encore patienter jusqu'au 3 décembre pour le savoir !

Très enthousiaste à l'idée de remonter sur scène, Eddy de Pretto précise que "C’est une annonce que j’attends de vivre avec vous depuis grave longtemps et enfin on va se revoir. Chanter, danser, crier nous a tellement été volé que je suis prêt à le refaire x1000 dès l’automne 2021". Et ce n'est pas nous qui dirons le contraire. Réputé pour être une véritable bête de scène, l'interprète de Random devrait, une nouvelle fois, nous préparer un show démentiel pour son grand retour sur le devant de la scène. L'occasion de nous interpréter ses plus grands tubes et de défendre, on l'espère, un nouvel album !

"Après avoir donné sept années de nos vies à Therapie Taxi, nous avons besoin de grandir autrement, dans un autre cadre", a ainsi annoncé hier la formation française sur Instagram. Après avoir offert des albums aussi incisifs qu'efficaces (Hit Sale, Cadavre Exquis), après avoir rempli des salles et soulever des festivals aux quatre coins du pays, la petite bande tire sa révérence. Heureusement pour les fans, Therapie Taxi ne part pas comme ça, sans rien leur laisser : "On se devait de vous offrir un dernier projet", lancent-ils avant d'annoncer que leur EP Rupture 2 Merde serait disponible le 8 janvier prochain.

"Désolé, on a pas pu s'empêcher", précisent-ils (non sans humour). Therapie Taxi nous aura offert des morceaux vifs et incroyablement vrais. La bonne nouvelle, c'est que les fans pourront les apprécier une dernière fois en live puisque le groupe fera ses adieux dans les règles de l'art : une dernière tournée (prévue cet été) s'annonce d'ores et déjà d'anthologie.

"On y croit", ont scandé de nombreux festivals la semaine dernière dans une tribune pleine d'espoir mais aussi, de détermination. Verra t-on les festivals ouvrir de nouveau leurs portes en 2021 ? Nous l'espérons tous. Loin de se laisser abattre, tous pensent déjà à la suite, à l'affiche de l'été prochain. Et justement, les Eurockéennes de Belfort accueilleront - si la situation sanitaire le permet- le trio britannique Muse.

« On a profité de l'opportunité que le groupe soit en concert la veille dans un festival suisse. C'est inespéré de les revoir », a ainsi confié Jean-Paul Roland (directeur du festival) à l'Est Républicain. Ainsi, Muse devrait se produire le 4 juillet prochain dans l'hexagone. Aux côtés de Matt Bellamy et sa bande, les festivaliers retrouveront notamment DJ Snake, Massive Attack, Simple Minds, Foals ou encore Diplo.

Il faudra malheureusement patienter encore un peu avant de découvrir si, oui ou non, nous pourront aller en festival l'an prochain...