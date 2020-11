Sia annonce qu'elle mettra bientôt fin à sa carrière !

"Je vais sortir ce film et je crois que je vais prendre ma retraite, parce que je suis fatiguée après avoir fait ce film, c'était très exigeant. Je ne crois pas que je partirais en tournée ou autre, je suis fatiguée. Et je me sens heureuse que ce film soit mon grand final." a expliqué la chanteuse il y a quelques jours lors de son interview pour le magazine Variety. Une nouvelle qui a étonné les fans de l'artiste même si la chanteuse australienne a précisé qu'elle continuerait de dévoiler des chansons, mais plus d'albums. Il faut dire qu'avec de nombreux tubes planétaires et des millions d'albums vendus, Sia peut déjà se vanter d'avoir une belle carrière derrière elle. Et alors que son dernier titre, Let's Love, aux côtés de David Guetta, tourne à plein régime sur les ondes des radios, l'artiste devrait bientôt dévoiler Music, son premier long-métrage.

Évoqué depuis plusieurs années, le projet de ce film était un véritable rêve pour l'interprète de Unstoppable ! Côté casting, on pourra notamment retrouver la petite protégée de la star, Maddie Ziegler, aux côtés de Kate Hudson ou encore Juliette Lewis. Si, pour le moment, la date de sortie n'a pas été révélée, il semblerait que Sia ait pris la décision de prendre du temps pour elle et pour les siens. Et elle en a besoin. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on vous confessait que l'un des deux fils adoptifs de la chanteuse venait d'avoir des jumeaux, faisant d'elle une heureuse grand-mère à seulement... 44 ans ! Pas de quoi décourager l'australienne pour autant qui précise tout de même qu'elle a "quelques albums qui vont sortir, ils sont déjà finis". Ouf !