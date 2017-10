Sia : Son album de Noël sortira le 17 novembre

VirginRadio.fr vous parlait il y a quelques jours de Sia, Zayn, Camila Cabello et tous ces autres artistes censés sortir un album d'ici la fin de l'année mais dont on doutait qu'ils nous parviennent effectivement d'ici le 31 décembre ! Il semblerait qu'on était mauvaise langue puisque Sia vient enfin de dévoiler la date officielle de sortie de son album de Noël ! C'est le 17 novembre prochain que l'on pourra découvrir Everyday is Christmas qui contiendra 10 chansons originales. Pour la cover de l'album Sia a fait appel à Maddie Ziegler, son double à l'écran depuis mai 2014 et le clip de Chandelier !

Sia's making your holidays brighter with 'Everyday Is Christmas,' out 11/17 ???? - Team Sia pic.twitter.com/JSVf1c7GbK — sia (@Sia) 16 octobre 2017

Everyday Is Christmas est le premier album de Sia à paraître chez Atlantic (Warner), son nouveau label après plusieurs années passées chez RCA (Sony). L'australienne s'inscrit à son tour dans la grande tradition anglo-saxonne des albums de Noël. Cette année c'est aussi au tour de Gwen Stefani, le groupe Hanson ou encore la violoniste Lindsey Stirling de se prêter au jeu du christmas album. Nick Jonas a lui aussi annoncé qu'il dévoilerait quelques chansons inspirées par Noël dans les semaines à venir. Le compte à rebours avant le 25 décembre et donc largement engagé, plus de deux mois à l'avance !