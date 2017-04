Showcases Virgin Radio : Lea Paci à Montbonnot Saint Martin le 10 mai

Afin de vous faire découvrir ses derniers coups de coeur musicaux, Virgin Radio organise des showcases privés à travers toute la France pour vous présenter les nouveaux artistes de sa playlist. Le 10 mai prochain direction Montbonnot Saint Martin pour aller voir Léa Paci en live au Quartier Gabriel ! Présentation. Du haut de ses 20 ans seulement, la chanteuse a su en séduire plus d’un avec son tout premier single électro-pop Pour aller où ?, aux rythmes et paroles particulièrement entêtants. Son premier album est attendu pour 2017 (un peu de patience è) et son showcase privé à Montbonnot Saint Martin sera l’occasion de vous en présenter quelques morceaux en live. Vous allez être conquis !

Pour tenter de gagner vos places pour le showcase de Léa Paci au Quartier Général à Montbonnot Saint-Martin, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter la playlist de Raphaël sur Virgin Radio Alpes Grenoble (fréquence 92.3) et de suivre les instructions de l’antenne pour être tirés au sort afin de faire partie des heureux auditeurs qui iront applaudir Léa Paci sur la scène du Quartier Général. Bonne chance à tous !