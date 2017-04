Léa Paci : Gagnez des places pour son showcase à Lambersart le 02/05

Virgin Radio fait sans cesse la découverte de nouveaux artistes émergents et aime partager ses derniers coups de coeur avec vous ! Votre radio préférée organise régulièrement des showcases à travers toute la France (pas de jaloux ainsi !) et vous donne rendez-vous le 2 mai prochain avec Léa Paci à la Péniche de l’Eldorado à Lambersart. Présentations ! Léa Paci n’a que 20 ans et pourtant a tout d’une grande. L’an dernier, elle nous avait totalement convaincus avec premier single électro-pop Pour aller où, particulièrement entêtant. Son premier album est prévu pour 2017 et la chanteuse profitera de ce showcase privé pour vous en présenter quelques morceaux live. Grands moments en perspective !

Pour tenter de remporter vos places pour le showcase de Léa Paci à La Péniche de l’Eldorado à Lambersart, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter la playlist de Pierre sur Virgin Radio Lille (fréquence 92.0) et de suivre les instructions de l’antenne. Quelques heureux auditeurs recevront leurs invitations pour aller applaudir Léa Paci en live sur la scène de La Péniche de l’Eldorado ! Bonne chance à tous !