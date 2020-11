Shazam : Découvrez les 100 titres les plus recherchés depuis la création de l'application

C'est probablement l'un des outils musicaux les plus pratiques jamais inventés ! Désormais parfaitement intégré dans la vie quotidienne de millions de personnes à travers le monde, Shazam relève pourtant d'un procédé très technique qui permet à n'importe qui de découvrir quel titre il est en train d'écouter. Et cela uniquement en lançant une application sur son smartphone et en cliquant sur un bouton. Créé en 1999 par Chris Barton, Philip Inghelbrecht, Avery Wang et Dhiraj Mukherjee, ce logiciel propriétaire de reconnaissance musicale de chansons compte désormais plus de 200 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Propriété de la firme Apple depuis 2017, la société vient tout juste de dévoiler la liste des 100 titres les plus shazamés depuis la création de l’application dans le monde. Et certains résultats risquent de vous étonner...

À l'occasion de cette annonce, Apple a donc créé une playlist dans laquelle on peut retrouver toutes ces chansons. On découvre ainsi que le single pop Dance Monkey de Tones and I arrive en tête de liste avec plus de 36,6 millions de recherches depuis sa sortie en mai 2019, suivi de Prayer In C de Lilly Wood & The Prick & Robin Schulz ainsi que de Let Her Go de Passenger, qui clôt ce top 3.

Du côté des artistes français, outre Lilly Wood & The Prick, on notera la présence en 30e position de Daft Punk & Pharrell Williams avec Get Lucky, celle de Kungs en 9e avec le titre This Girl ou encore celle de DJ Snake en 77e position pour son tube planétaire Let Me Love You, en collaboration avec Justin Bieber.

Devenu, au fil des ans, un véritable vecteur de tubes, Shazam peut donc se vanter d'avoir contribué au succès de nombreux artistes à travers le monde. Voire carrément à lancer leur carrière. "Shazam is a gift... a game changer" confiait Pharell Williams lors d'une interview dans le magazine GQ. Des propos que Tones and I ne viendra pas contredire puisque la jeune artiste australienne avait, elle-aussi, fait l'éloge de l'application : "Shazam a été pour moi une énorme tremplin pour me faire connaitre. Personne n’avait entendu parler de moi quand j'ai sorti 'Dance monkey'. Ça m'a donné l'occasion de toucher plus de gens et d’agrandir ma fanbase, ce qui m'a permis de me créer une carrière". Autant d'arguments qui devraient persuader les "quelques" réticents à télécharger cet outil des plus pratiques !