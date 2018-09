Shawn Mendes, Tom Walker, Dean Lewis... le top 5 des coups de cœur de la rédac' !

En cette fin de journée, on s'est dit qu'il serait plutôt cool de vous proposer quelques sons qu'on adore écouter au travail -il ne faut pas le dire trop fort, en voiture ou encore sur le chemin du retour chez soi, le vent dans les cheveux pour ceux qui en ont et le cerveau en mode pause musique. Voici le top 5 des sons coup de cœur de la rédaction de Virginradio.fr ! Bien entendu, à écouter sans modération et surtout, sans se faire prier !