Shawn Mendes ft. Camila Cabello, The Avener, DJ Snake... la playlist du mois d'août !

Avis à tous ceux qui ne savent plus quoi écouter, à tous ceux qui tournent en rond avec leurs playlist : chez Virgin Radio, on vous accompagne tout l'été et on s'est dit qu'il serait judicieux de vous concocter une petite playlist pour poursuivre l'été en musique. Du rework réussi de The Avener au duo infaillible formé par Camila Cabello et Shawn Mendes en passant par The 1975 (morceau engagé) signé The 1975 (justement), voici LA playlist ultime de ce mois d'août !

The Avener - Wild

Shawn Mendes ft. Camila Cabello - Senorita

Taylor Swift - The Archer

Summer Days - Martin Garrix ft. Macklemore

Higher Love - Kygo

Recognize - DJ Snake ft. Majid Jordan

Madeon - All My Friends

Walking In The Dark - Metronomy

Wish You Pain - Andy Grammer

The 1975 - The 1975

Bonne écoute et bonnes vacances !