Shawn Mendes : Son nouvel album se classe numéro 1 aux États-Unis !

Avec plus de 89 000 unités écoulées lors de sa première semaine d'exploitation, Wonder se classe numéro 1 des charts aux États-Unis ! Un véritable exploit qui n'est pourtant pas inédit pour Shawn Mendes puisque ce dernier avait déjà réalisé la même chose avec Handwritten, Illuminate et Shawn Mendes, ces trois opus précédents. Porté par son titre éponyme mais aussi la chanson Monster, en collaboration avec Justin Bieber, ce quatrième album a récemment été l'occasion pour le chanteur de se confier à Zane Lowe pour Apple music. Un entretien très personnel dans lequel il revenait sur sa nouvelle approche d'écriture, l'histoire derrière ce nouveau projet et l'importance de son couple avec Camila Cabello.

"J'ai toujours eu l'impression de devoir entrer dans un studio, commander la pièce et dire : 'Voilà ce que nous allons faire'. Cette fois-ci, je suis entré dans le studio, j'ai regardé les auteurs et les gens que j'aime et en qui j'ai confiance, et j'ai juste traîné et je me suis assis là et j'ai fait de mon mieux pour laisser venir. Et c'est ce qui s'est passé." confiait Shawn Mendes à propos de sa nouvelle approche professionnelle. Et il faut dire qu'à tout juste 22 ans, celui qui cumule déjà de nombreux succès se devait d'être à la hauteur. Après la sortie, en novembre dernier, d'un documentaire exceptionnel sur Netflix, les fans ont donc pu découvrir ce qui s'apparente, selon certains, à l'album le plus abouti et le plus personnel du chanteur.

Bien décidé à ne pas se laisser avaler par l'énorme et impitoyable industrie de la musique, l'interprète de Señorita semble avoir énormément gagné en maturité. Et ce, malgré son succès de plus en plus important. "Je pense qu'il est essentiel pour des gens comme vous et moi, et pour des gens comme Justin et tous ceux qui sont au sommet, ou quoi que ce soit qui relève de leur métier ou de leur art, ou en tant qu'athlète, de... de s'asseoir vraiment et de se dire : 'Regardez, je suis là.' Je vais vous dire tout de suite, je suis là. J'ai eu beaucoup de tubes, j'ai fait le tour du monde et mes rêves se sont réalisés encore et encore. Et la vérité, c'est que je n'allais jamais réaliser ça, ça allait être un trou noir pour toujours. Il n'y a pas assez de chansons numéro un qui vous rendront heureux, il n'y a pas assez de stades pour vous rendre heureux. La vérité sur le bonheur est juste là, vous êtes assez, soyez assez." précisait-il lors de son interview pour Apple Music. Des propos qui en disent long sur le côté terre-à-terre du jeune homme et la distance qu'il préfère conserver face à son statut de star planétaire.