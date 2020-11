Shawn Mendes : Son nouvel album, sa relation avec Camila Cabello et son duo avec Justin Bieber, il dit tout !

Le 4 décembre prochain, Shawn Mendes dévoilera Wonder, son quatrième album. Alors qu'il s'apprête à sortir le titre Monster, en collaboration avec Justin Bieber, le chanteur canadien a accepté de s'entretenir avec Zane Lowe pour Apple music. L'occasion pour lui de revenir sur sa nouvelle approche d'écriture, l'histoire derrière cet opus et l'importance de son couple avec Camila Cabello. La vidéo est d'ores et déjà disponible sur YouTube et ci-dessous.

"J'ai toujours eu l'impression de devoir entrer dans un studio, commander la pièce et dire : 'Voilà ce que nous allons faire'. Cette fois-ci, je suis entré dans le studio, j'ai regardé les auteurs et les gens que j'aime et en qui j'ai confiance, et j'ai juste traîné et je me suis assis là et j'ai fait de mon mieux pour laisser venir. Et c'est ce qui s'est passé." entame Shawn Mendes à propos de sa nouvelle approche de travail. Il faut dire qu'à tout juste 22 ans, celui qui cumule déjà de nombreux succès se doit d'être à la hauteur. Avec un opus attendu par des millions de fans, le jeune homme semble pourtant très ancré dans la réalité. En témoigne la relation très saine qu'il entretient avec Camila Cabello depuis plusieurs années. "Je me suis toujours considéré comme un type vraiment vulnérable, c'est moi qui ai écrit In My Blood, je suis le type qui parle de l'anxiété. Je suis cool, je suis sensible, je suis vulnérable, j'ai toujours pensé à moi de cette façon jusqu'à ce que j'ai une petite amie avec laquelle j'étais si sérieux, puis j'ai réalisé à quel point j'avais peur d'être l'homme faible. J'ai passé un mois où je ne pouvais même pas vraiment communiquer avec elle parce que je luttais contre l'anxiété et je ne voulais pas qu'elle me voit faible. Et j'étais sur le point de ruiner notre relation. Et puis vous parlez à l'autre et vous dites : 'Écoute, je me bats ici, c'est difficile pour moi de te dire ça'. Et tout commence à se construire, à grandir et à devenir plus fort, et les racines se fortifient." confie le chanteur très ouvertement.

Quant à son dernier titre, Monster, en collaboration avec Justin Bieber, là-aussi le chanteur raconte à quel point ce projet lui tenait à coeur. Il faut dire que ce n'est pas tous les jours qu'on peut travailler avec l'un de ses compatriotes et, accessoirement, l'un des artistes pop les plus célèbres au monde. "Ça parle de la façon dont la société peut mettre des célébrités sur un piédestal, les regarder tomber et il semble que ce soit quelque chose de divertissant. Et c'est difficile. Il s'est tout de suite mis dedans." explique Shawn Mendes à propos de leur titre qui s'annonce déjà comme un événement.

Bien décidé à ne pas se laisser avaler par l'énorme et impitoyable industrie de la musique, l'interprète de Señorita semble avoir énormément gagné en maturité. Et ce, malgré son succès de plus en plus important. "Je pense qu'il est essentiel pour des gens comme vous et moi, et pour des gens comme Justin et tous ceux qui sont au sommet, ou quoi que ce soit qui relève de leur métier ou de leur art, ou en tant qu'athlète, de... de s'asseoir vraiment et de se dire : 'Regardez, je suis là.' Je vais vous dire tout de suite, je suis là. J'ai eu beaucoup de tubes, j'ai fait le tour du monde et mes rêves se sont réalisés encore et encore. Et la vérité, c'est que je n'allais jamais réaliser ça, ça allait être un trou noir pour toujours. Il n'y a pas assez de chansons numéro un qui vous rendront heureux, il n'y a pas assez de stades pour vous rendre heureux. La vérité sur le bonheur est juste là, vous êtes assez, soyez assez." termine ainsi Shawn Mendes lors de ce rendez-vous unique dans lequel il se confie comme il l'avait rarement fait depuis ses débuts.