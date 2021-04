Shawn Mendes reprend Peaches de Justin Bieber sur TikTok

Il y a quelques semaines, Justin Bieber nous offrait un nouvel opus - intitulé Justice. Avec des morceaux tels que Hold On ou encore Anyone, l'artiste canadien a su -une fois de plus- se faire une place dans les classements du monde entier. Bien que privé de scène, Bieber a mis un point d'honneur à offrir des performances live officielles - de quoi nous faire patienter en attendant la reprise (tant attendue) des concerts. Parmi les morceaux défendus récemment par l'artiste, on retrouve notamment Peaches. Et quand Shawn Mendes reprend le single de son ami, ça donne ça :

Shawn Mendes covers Justin Bieber's #1 hit “Peaches” on TikTok. ???? https://t.co/22EGhjPdOj — Pop Crave (@PopCrave) April 7, 2021

Si Peaches tourne en boucle sur les ondes, Justin Bieber et Shawn Mendes avaient uni leurs forces il y a quelques mois sur l'excellent Monster - à retrouver sur Wonder, dernier album de Shawn Mendes. Pour rappel, les deux artistes y évoquent la célébrité et ses travers.

Il faudra faire preuve d'encore un peu de patience avant de retrouver les deux artistes sur scène mais d'ici là, il nous reste TikTok...