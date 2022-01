Shawn Mendes repousse sa tournée européenne à 2023 en raison du Covid !

En décembre 2020, Shawn Mendes dévoilait Wonder, son quatrième album studio. Un projet plus mature que les précédents sur lequel le jeune chanteur avait décidé de travailler de manière différente : "Cette fois-ci, je suis entré dans le studio, j'ai regardé les auteurs et les gens que j'aime et en qui j'ai confiance, et j'ai juste traîné et je me suis assis là et j'ai fait de mon mieux pour laisser venir. Et c'est ce qui s'est passé" racontait-il lors d'une interview avec Zane Lowe pour Apple music. Il faut dire qu'à tout juste 23 ans, celui qui cumule déjà de nombreux succès se devait d'être à la hauteur. Bien décidé à ne pas se laisser avaler par l'énorme et impitoyable industrie de la musique, l'interprète de Señorita continue son parcours malgré le succès mitigé de son dernier opus et sa rupture très médiatisée avec Camila Cabello. Des coups durs auxquels viennent désormais s'ajouter une très mauvaise nouvelle concernant la tournée européenne du chanteur.

"Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous voir plus tôt ❤️ Nous avons malheureusement été contraints de déplacer les dates de la tournée Royaume-Uni/UE à 2023 en raison de la pandémie." écrit Shawn Mendes en légende de plusieurs clichés où se dévoilent les nouvelles dates de sa tournée européenne. "Avec toutes les restrictions logistiques, de voyage et de salles encore incertaines en Europe en raison de la pandémie, nous avons été contraints de prendre la décision difficile de déplacer l'étape de la tournée à la fin de la tournée, lorsque nous sommes sûrs de pouvoir voyager et de pouvoir présenter le meilleur spectacle possible, en toute sécurité et à pleine capacité." précise le chanteur visiblement très touché par ce report de dates. Initialement prévus à Bordeaux et à Paris dans les prochains mois, ces concerts se dérouleront respectivement les 3 et 29 juin 2023. Il faudra donc patienter encore plus d'un an. En attendant, l'artiste canadien a promis qu'il travaillait sur des "tonnes de nouveaux sons" !

I'm so sorry I won't be able to see you guys sooner ????❤️ We unfortunately were forced to move the UK/EU tour dates to 2023 due to the pandemic. Tour will start in June with the currently scheduled North America Dates, & the UK/EU rescheduled dates are at https://t.co/NbLFeM3Z0t pic.twitter.com/mSQt982zUQ — Shawn Mendes (@ShawnMendes) January 28, 2022

