Shawn Mendes rejoint Taylor Swift sur le remix de Lover, écoutez !

En août dernier, Taylor Swift nous offrait Lover - un album qui explore toutes les facettes de l'amour. Après avoir réglé ses comptes avec le très piquant Reputation, la popstar américaine, à renvoyer ses serpents pour mieux dégainer les papillons - pour le meilleur. Une fois de plus, Taylor Swift a battu des records, s'imposant avec brio dans les charts américains et internationaux. Pour porter l'opus, des singles efficaces et pop tels que ME! ft. Brendon Urie ou encore You Need To Calm Down ont été publié, prouvant toujours le génie de Taylor Swift. Bonne nouvelle, la voici de retour... avec Shawn Mendes.

L'amitié entre les deux stars n'est pas un secret : Shawn Mendes était d'ailleurs venu jouer un morceau avec Taylor Swift lors de son Reputation Stadium Tour. Alors évidemment, les voir collaborer pour les fans reste le meilleur des cadeaux -avant les Fêtes.