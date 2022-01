Shawn Mendes publie le clip de It'll Be Okay (VIDEO)

Il y a quelques semaines, Shawn Mendes publiait le très poignant It'll be Okay... quelques semaines après la sortie du titre, l'artiste nous offre maintenant le clip. Voyez plutôt :

Le 30 décembre dernier, l'interprète de Lost in Japan se confiait sur les réseaux sociaux. Très proche de ses fans, l'artiste originaire du Canada a pris le temps d'expliquer les secrets de ce fameux morceau : «Je traverse une période difficile ces derniers temps, et ma relation en fait partie», avait-il ainsi déclaré en évoquant sa récente rupture. «Quand je fais de la musique, le but ultime est d'être assis là et de révéler ma propre vérité. La plupart du temps, lorsque j'écris des chansons, j'utilise la musique comme plateforme pour pouvoir accéder à un endroit en moi-même auquel je ne pourrais pas accéder simplement en parlant aux gens ou en y pensant.»

It'll Be Okay a dorénavant son clip et si vous ne l'avez toujours pas vu, on vous conseille vivement de vous mettre à jour !