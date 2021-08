Shawn Mendes profite de son été dans le clip de Summer Of Love (VIDEO)

En décembre dernier, Shawn Mendes dévoilait Wonder, son quatrième album studio. Un projet plus mature que les précédents sur lequel le jeune chanteur avait décidé de travailler de manière différente : "Cette fois-ci, je suis entré dans le studio, j'ai regardé les auteurs et les gens que j'aime et en qui j'ai confiance, et j'ai juste traîné et je me suis assis là et j'ai fait de mon mieux pour laisser venir. Et c'est ce qui s'est passé" racontait-il lors d'une interview avec Zane Lowe pour Apple music. Il faut dire qu'à tout juste 22 ans, celui qui cumule déjà de nombreux succès se devait d'être à la hauteur. Bien décidé à ne pas se laisser avaler par l'énorme et impitoyable industrie de la musique, l'interprète de Señorita continue son parcours malgré le succès mitigé de son dernier opus et enchaîne désormais avec le titre Summer Of Love, en collaboration avec Tainy, la superstar des producteurs.

Dévoilé ce vendredi 20 août, ce single ensoleillé aux inspirations reggaeton débarque un peu tard pour figurer parmi les tubes de l'été. Mais qu'importe. Grâce à ce tube ne puissance qui invite à profiter de la vie, Shawn Mendes compte bien retrouver sa place dans les charts du monde entier. "J'espère que cette chanson permettra aux gens de se sentir libre, libre du poids de la vie, même si c'est juste que pour un moment. L'inspiration est venue du fait d'avoir véritablement quelques mois off pour pouvoir avoir un véritable été avec les gens que j'aime. Ma partie favorite a été d'avoir l'opportunité de travailler en studio avec Tainy. C'était une expérience spéciale de se connecter à lui car c'est un artiste incroyable et un producteur génial" confie t-il à propos de son dernier projet.