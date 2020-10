Shawn Mendes prépare un documentaire pour Netflix

Après une petite pause, Shawn Mendes semble prêt à revenir sur le devant de la scène : l'artiste a annoncé il y quelques temps l'arrivée imminente de son quatrième opus (Wonder), porté par un excellent premier single éponyme. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, un documentaire centré sur la préparation de l'opus débarque prochainement sur Netflix !

Ainsi, le 23 novembre 2020, les fans du chanteur canadien pourront découvrir les coulisses de l'enregistrement de son quatrième album. "Je travaille sur ce documentaire depuis longtemps et je suis très heureux de pouvoir enfin le partage avec vous", a t-il écrit sur son compte Instagram. De plus en plus d'artistes partagent l'envers du décor : Taylor Swift a publié récemment Miss Americana sur la plateforme tandis qu'en France, ce sont BigFlo et Oli qui se sont essayés au documentaire.