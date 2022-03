Shawn Mendes partage un extrait de son prochain single (VIDEO)

En décembre 2020, Shawn Mendes dévoilait Wonder, son quatrième album studio. Un projet plus mature que les précédents sur lequel le jeune chanteur avait décidé de travailler de manière différente : "Cette fois-ci, je suis entré dans le studio, j'ai regardé les auteurs et les gens que j'aime et en qui j'ai confiance, et j'ai juste traîné et je me suis assis là et j'ai fait de mon mieux pour laisser venir. Et c'est ce qui s'est passé" racontait-il lors d'une interview avec Zane Lowe pour Apple music. Il faut dire qu'à tout juste 23 ans, celui qui cumule déjà de nombreux succès se devait d'être à la hauteur. Bien décidé à ne pas se laisser avaler par l'énorme et impitoyable industrie de la musique, l'interprète de Señorita continue son parcours malgré le succès mitigé de son dernier opus et sa rupture très médiatisée avec Camila Cabello. Après It'll Be Okay, dévoilé au début de l'année, l'artiste s'apprête à faire son grand retour avec un tout nouveau titre.

Shawn Mendes shares snippet of his new single “When You’re Gone.”Out this Thursday, March 31st. https://t.co/hcUTDENwxd — Pop Crave (@PopCrave) March 29, 2022

Pour l'occasion, c'est sur Tik Tok, où il cumule plus de 8 millions d'abonnés, que Shawn Mendes vient de dévoiler un court extrait de son prochain morceau. Filmé en train de faire une imitation du fameux moonwalk, rendu célèbre par Michael Jackson, le jeune homme s'affiche torse nu en train de bouger sur When You’re Gone. Une vidéo d'à peine huit secondes qui a tout de même été vue plus de 2,5 millions de fois et likée par près d'un demi-million d'internautes. Idem sur Instagram où le chanteur a affiché la pochette de ce nouveau single avec une courte légende dans laquelle il précise que la sortie se fera le 31 mars prochain et qu'il s'est inspiré d'un compte Instagram nommé @distorted.vinyl pour créer ce visuel original. "Vous m'inspirez les gars" balance t-il à ses fans visiblement ravis de ce nouveau projet.

