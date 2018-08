Shawn Mendes : numéro 1 au classement Billboard !

Shawn Mendes... Ah le canadien nous surprend encore même après cinq ans. L'un de ses derniers morceaux In My Blood atteint des sommets et se place numéro 1 au classement Billboard de la catégorie Adult Pop Songs. Ce n'est pas étonnant vu la qualité du morceau. Le texte est top et l'instru, lui, l'est tout autant !

Qu'il se place numéro 1 n'est pas le plus surprenant. Ce qui l'est surtout c'est que Shawn est le premier artiste de moins de 20 ans (bah oui, il ne les a pas encore !) a se hisser 4 fois en tête du classement Adult Pop Songs. En effet, ses titres Stiches, Treat You Better et There's Nothing Holdin' Me Back ont littéralement investi le top Billboard et pour cause, les fans ont été conquis. A l'aube de ses vingt ans -le 8 août, notez bien, le chanteur succède à ses deux compatriotes Avril Lavigne (Complicated en 2002 et I'm With You en 2003) et Lorde (Royals en 2013 et Team en 2014). Que du beau monde ! Un record battu pour Shawn Mendes et on est contents pour lui.

Son nouvel album Shawn Mendes -en toute simplicité, est une véritable pépite et le chanteur compte bien défendre son intérêt lors d'une tournée mondiale qui passera bien évidement par la capitale. Notez donc bien sur le calendrier la date du 19 mars 2019 car il enflammera la scène de l'AccorHotel Arena. On ne manquerait ça pour rien au monde !