Shawn Mendes, MØ, Kygo, Milky Chance... Tout ce qu'il s'est passé lors de notre deuxième journée au Sziget Festival 2018

Après une très belle première journée d'exception au Sziget Festival 2018 en compagnie d'une Dua Lipa magistrale, Kaleo surprenant et Petit Biscuit électrique, on avait hâte de retourner sur l'île de la liberté ("isle of freedom") pour notre seconde journée au festival. Malgré la chaleur, le planning était plus que chargé puisque de nombreux artistes Virgin Radio se trouvaient là. On a tout d'abord débuté avec Milky Chance, le groupe allemand à l'origine du tube "Stolen Dance". Les musiciens ont eu un début de journée très difficile puisque tout leur matériel et instruments n'ont pas été livrés dans les temps pour leur performance.

Vidéo récap du jour 2 au Sziget Festival ! On a hâte de retrouver @ArcticMonkeys et @zaralarsson aujourd’hui pour le dernier jour du festival ! #VirginRadiodesFestivals pic.twitter.com/TnXORls1dd — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 14 août 2018

Milky Chance a cependant su rebondir en louant des instruments à la dernière minute et en proposant un set un peu plus acoustique que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Cet incident n'a pas dérangé les festivaliers qui ont bu chaque paroles de leurs chansons cultes. La journée s'est ensuite poursuivi avec MØ qui a été plus que magistrale ! C'est face à une foule impressionnante que la Danoise s'est présentée. Il y a deux ans au Sziget Festival, elle jouait sur la petite scène de l'A38 sous un chapiteau. Après avoir enchaîné les collaborations avec Major Laser, Iggy Azalea et DJ Snake c'est accompagnée par ses musiciens que la chanteuse est venue en Hongrie. Micro en main, lunettes rétro, chansons électro-pop incisives : elle envoûte tout le Sziget Festival grâce à sa présence scénique, sa voix, ses chorégraphies et surtout la proximité qu'elle cultive avec le public.

La Main Stage est noire de monde. Pas étonnant, c'est Shawn Mendes qui doit faire son entrée sur scène ! Dès son arrivée, le Canadien ébloui la foule en un instant et pour cause il débute très fort avec son tube "There's Nothing Holding Me Back". Les fans chantent les paroles du morceau à plein poumons avec leur idole. On se rend vite compte que le jeune artiste de 20 ans a un sacré catalogues de tubes : "Mercy", "Stiches", "In My Blood" ont reçu beaucoup d'amour (et de cris) pendant sa performance. Shawn a aussi profité de cette soirée pour interpréter deux reprises : "Thinking About You" de Frank Ocean et "Use Somebody" de Kings of Leon. Souriant et pétillant, ce fut un véritable bonheur d'assister à ce set de Shawn Mendes qui a su communiquer sa joie de vivre et sa bonne humeur à tous les festivaliers.

Budapest, Hungary ????????❤️ Une publication partagée par Kygo (@kygomusic) le 14 Août 2018 à 2 :55 PDT

Comme aux Plages Électroniques où il a enflammé la croisette, Kygo n'a pas fait dans la demi-mesure pour l'un des plus grand festival d'Europe. S'il y a bien une chose qu'on retient du set du norvégien c'est son impressionnante scénographie aussi bien léchée que ses reprises. Le DJ a effectivement repris bon nombre de tubes comme "One Kiss" de Dua Lipa et Calvin Harris ou bien "This Girl" du français Kungs. Si ces titres ont fait danser les festivaliers il faut dire que le DJ a surtout brillé grâce à ses tubes notamment "It Ain't Me" avec Selena Gomez ou bien "Stargazing" grâce à l'aide de Justin Jesso qui est monté sur scène. La soirée s'est terminée devant le set des français de La Femme. On arrive déjà pas à le croire, mais aujourd'hui est le dernier jour du Sziget Festival. On vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour retrouver Arctic Monkeys et Zara Larsson.