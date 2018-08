Shawn Mendes se confie sur son anxiété

Il n'a que 20 ans et pourtant, sa carrière est déjà bien remplie : Shawn Mendes cumule déjà trois albums et surfe au sommet des charts depuis la sortie de son troisième opus et clairement, il n'a pas le temps de s'ennuyer. Quand il ne rejoint pas Taylor Swift sur scène, il est de toutes les cérémonies. Et quand il ne foule pas les tapis rouges, il parcoure le monde dans le cadre de sa propre tournée. En Mars prochain, il sera d'ailleurs de passage à Paris, le temps d'un concert donné à l'AccorHotels Arena. L'idée, défendre cet album éponyme qui, franchement, est le plus honnête et touchant qu'il ait sorti. Et justement, lors d'une interview accordée au Times, Shawn Mendes s'est confié.

Parce qu'il s'est retrouvé plongé dans le monde de la célébrité très tôt, le Times lui (bien évidemment) demandé comment il avait géré la situation : "C'est difficile à expliquer parce que je n'ai jamais rien connu d'autre", a t-il avoué. "Je suis célèbre depuis mes 15 ans". Il poursuit : "Parfois, il faut savoir sortir de son monde. Parfois, cela demande beaucoup de travail de garder le moral, c'est difficile d'être humain". Ce qui a lancé cette question, ce sont les paroles de In My Blood (son premier single) : “Laying on the bathroom floor, feeling nothing/I’m overwhelmed and insecure, give me something" (Etendu sur le sol de la salle de bain, je ne ressens rien / Je suis dépassé et anxieux, donne moi quelque chose).

Le canadien continue son ascension et avec cet album, il devrait définitivement s'imposer.