Shawn Mendes invite Justin Bieber sur Monster, son prochain single

Patience, il arrive ! Shawn Mendes prépare activement la sortie de son nouvel album Wonder. Et visiblement, il nous prépare de belles surprises - dont une collaboration avec Justin Bieber. Les deux artistes ont peaufiné Monster, dont un premier trailer vient tout juste d'être dévoilé. Voyez plutôt :

Ce nouveau single chargé de promouvoir l'album de Mendes sera dévoilé le 20 novembre prochain - pour le plus grand bonheur des fans des deux artistes. "J'ai vraiment l'impression qu'une partie de moi a été posée sur le papier et enregistrée", confessait Shawn Mendes en annonçant la sortie de cet opus. "J'ai essayé d'être le plus réel et le plus honnête possible". Wonder (qui sera publié le 4 décembre prochain) s'annonce ainsi comme l'album le plus personnel de Shawn Mendes. Pour accompagner cette sortie, notez qu'un documentaire sera publié sur Netflix... de quoi terminer l'année en beauté.