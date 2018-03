On a découvert Shawn Mendes avec Handwritten, un premier album sorti en 2015. Après ça, il a echaîné avec Illuminate, opus beaucoup plus pop. Dessus, on retrouve de véritables hits - Nothing Holdin' Me back ou Attention en tête. Cette fois, Shawn Mendes revient dans les charts avec un tout nouveau titre - In My Blood. Et clairement, il marque le début d'une toute nouvelle ère pour le jeune artiste. Il l'avait promis pour cette semaine et il est là. Voyez plutôt :

Thank you xx #InMyBlood Une publication partagée par Shawn Mendes (@shawnmendes) le 21 Mars 2018 à 4 :10 PDT

Et savez ce qui est beau ? C'est qu'un deuxième single est prévu pour demain (soit le 23 mars). En ce qui concerne In My Blood, Shawn Mendes avait teasé le titre sur les réseaux sociaux en expliquant que ce morceau était celui le plus "honnête", si l'on peut dire. Et il n'avait pas tort puisqu'il y dévoile ses sentiments les plus profonds. In My Blood est donc le premier single chargé de défendre le nouvel opus de Shawn Mendes, un opus dont on ne sait pas encore grand chose. Aucune date été communiquée mais si l'on se base sur les sorties qui s'enchaînent, ça ne devrait pas tarder !