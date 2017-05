Shawn Mendes impressionne l'AccorHotels Arena (live report)

Shawn Mendes a bien grandi ! Découvert il y a quelques années grâce à l'application Vine, le jeune canadien de 18 ans a rapidement gravi les échelons, devenant l'une des pop stars les plus prisées du moment. Avec deux albums à son actif, Shawn Mendes qui a séduit le public lors de son passage dans le Lab il a quelques temps était de retour à Paris pour un concert unique à l'AccorHotels Arena. On retrouve en première partie James TW, auteur et compositeur du titre "When You Love Someone" et ami de longue date de Shawn. Ce dernier a préparé la salle avant l'arrivée du chanteur, qui avant de commencer son set a tenu à rendre hommage à Manchester et à Ariana Grande dont le concert a été visé par un attentat cette semaine en Angleterre. "Personne ne devrait avoir peur d'aller à un concert, continuez à faire ce que vous aimez" encourage le chanteur avant de commencer son set avec son nouveau hit "There's Nothing Holdin' Me Back". Le chanteur a pioché dans ses deux albums en offrant au public "The Weight", "Lights On", ou encore l'émotionnel "Bad Reputation" et "Ruin".

En plus de parfaitement maitriser sa voix et jouer en même temps de la guitare, Shawn a offert de beaux moments au piano à ses fans en se plaçant sur une deuxième scène ronde au milieu de la salle. Le chanteur a repris "Castle On The Hill" d'Ed Sheeran avant d'enchainer sur "Life Of The Party" puis "Three Empty Words" et "Patience". Shawn Mendes qui a dévoilé un album live enregistré au Madison Square Garden a également offert les hits "Stitches", "Mercy" et évidemment "Treat You Better" à un public qui connaissait les paroles par coeur. A seulement 18 ans et avec un show de plus d'une heure trente, Shawn Mendes a montré qu'il méritait amplement son succès et que ce n'est que le début pour la jeune star !