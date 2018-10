Shawn Mendes ft. Zedd : Lost In Japan, le clip qui appelle au voyage dévoilé

Shawn Mendes continue de promouvoir son troisième album, sobrement intitulé Shawn Mendes. Après avoir misé sur In My Blood, le chanteur canadien enchaîne avec un nouveau single, Lost In Japan. Et evidemment, il fallait un clip. Les amateurs de cinéma n'auront pas manqué de faire le lien avec "Lost in Translation", film culte signé Sofia Coppola. Forcément, Shawn Mendes incarne dans cette vidéo le rôle tenu par Bill Murray dans le film à succès.

On remarque que que pour tenir le rôle de Scarlett Johansson, on a opté pour Alisha Boe (déjà vue dans 13 Reasons Why). Bien sûr, le clip a été adapté à la vie incroyable de la popstar : entre obligations médiatiaques et décalage horaire, Shawn Mendes y rencontre donc la jeune femme incarnée par Alisha Boe et c'est là que la romance commence. La video fait honneur au remix de Zedd (qui d'ailleurs est au sommet des charts américain) et confirme qu'avec cet album, Shawn Mendes a clairement pris en maturité.