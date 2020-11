Shawn Mendes & Justin Bieber pointent du doigt les difficultés de la célébrité dans Monster (VIDEO)

Il y a quelques jours, Shawn Mendes s'entretenait très longuement avec Zane Lowe pour Apple Music. Une interview dans laquelle le chanteur se confiait comme rarement et dont nous vous avions parlé sur Virgin Radio. Alors que son album Wonder devrait sortir le 4 décembre prochain, le jeune chanteur canadien a retrouvé son célèbre compatriote Justin Bieber pour ce qui s'annonce déjà comme l'un des duos les plus marquants de cette fin d'année. Très attendu par les fans des deux artistes, le clip de Monster a été dévoilé ce vendredi 20 novembre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec plus de 2 millions de vues en quelques heures seulement, cette chanson qui traite du thème de la célébrité à un jeune âge démarre sur les chapeaux de roues. Si vous ne l'avez pas encore vu, on vous laisse en profiter.

"Ça parle de la façon dont la société peut mettre des célébrités sur un piédestal, les regarder tomber et il semble que ce soit quelque chose de divertissant. Et c'est difficile. Il s'est tout de suite mis dedans." raconte Shawn Mendes à propos de Monster, qu'il avait commencé à écrire avant d'en parler à Justin Bieber, tout de suite emballé par le projet. Première collaboration de ces deux stars internationales, Monster dévoile une part très sombre de leur carrière. Une idée que l'on retrouve d'ailleurs parfaitement dans le clip, où Justin et Shawn apparaissent, seuls, sur une boîte géante au milieu d'une forêt brumeuse. Autrement dit, pas vraiment l'endroit pour nous faire rêver. Mais qu'importe, désormais adultes et conscients des dérives de l'industrie musicale, ceux jeunes enfants stars semblent avoir évolué vers des espaces plus paisibles où l'impitoyable monde du show-business n'est pas en mesure de les faire souffrir à nouveau. Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite.